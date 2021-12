Pessoas com mobilidade reduzida têm transporte para a Fonte

Os torcedores com dificuldade de locomoção, idosos, grávidas ou com crianças de colo que assistirem aos jogos da Copa na Arena Fonte Nova, em Salvador, podem utilizar carrinhos elétricos para o deslocamento dos bolsões de estacionamento até o estádio.

A distribuição de carros nos estádios brasileiros foi feita conforme a estimativa de usuários. Em Salvador, são quatro carrinhos, e o ponto de encontro para embarque dos passageiros será na Avenida Vasco da Gama, no acesso próximo ao Estádio.

"É uma iniciativa para garantir, com segurança, a locomoção das pessoas com mobilidade reduzida. Pensamos em toda a logística para proporcionar o máximo de conforto. Cada pessoa terá direito de utilizar o serviço com um acompanhante e os veículos terão espaço para transportar também cadeira de rodas", afirma Adriana Gomes, diretora de marketing da Liberty Seguros, seguradora oficial da Copa do Mundo de 2014 e prestadora do serviço.

Para facilitar a localização do transporte, nos dias dos jogos haverá uma tenda dedicada ao serviço próxima aos estacionamentos, com cadeiras para garantir o conforto e segurança dos torcedores. Além disso, mais de 100 pessoas, entre promotores bilíngues, produtores e motoristas estarão disponíveis em toda a operação.

O transporte de carrinhos elétricos foi testado na Copa das Confederações, em 2013, nos três jogos no Mineirão, em Belo Horizonte, atendendo oito mil pessoas.

