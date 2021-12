Pessoas com 45 anos ou mais serão vacinadas contra a Covid-19 neste sábado em Salvador

A Prefeitura de Salvador dá continuidade neste sábado, 26, ao ‘Festival das Idades’ para avançar na vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. Os pontos de imunização vão funcionar das 08h às 16h.

Durante a manhã, das 08h às 12 horas, serão comtempladas as pessoas com 45 anos ou mais nascidas até 26 de outubro de 1975. Já no turno da tarde, das 13 às 16 horas, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos nascidos até 26 de fevereiro de 1976.

A vacinação neste sábado (26) está suspensa para os demais grupos prioritários e para a aplicação da segunda dose.

Confira os postos de vacinação deste sábado (26)

1ª DOSE: 08H ÀS 16H

Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgaste, USF Cajazeiras V e USF Federação, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

