Pesquisa revela perfil dos turistas que visitam Salvador

A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação realizou uma pesquisa inédita sobre o perfil do turista que visitou Salvador no verão deste ano, a partir da análise de 18 mil formulários preenchidos pelos hóspedes na chegada aos hotéis.

No topo da lista internacional, aparecem os holandeses, argentinos e norte-americanos. Chile, Itália e Uruguai também integram a lista dos principais emissores. Já entre os brasileiros, destacam-se os 6,5 mil visitantes de São Paulo, 4,6 mil da Bahia e 1,48 mil do Rio de Janeiro.

Os outros estados que também registraram números consideráveis de turistas foram o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Sergipe.

No comparativo entre regiões, o Sudeste dispara na frente com 49% dos visitantes domésticos, contra 33% do Nordeste, 10% do Sul e o restante do Norte e centro-Oeste.

Hospedagem

Segundo o estudo, 66% dos visitantes se hospedaram nos bairros da Vitória e da Barra, por conta da proximidade com o circuito do Carnaval.

De acordo com estudo da Demanda Turística Doméstica, do Ministério do Turismo, Salvador é o terceiro destino mais procurado por viajantes brasileiros, depois do Rio de Janeiro e São Paulo, e o quarto mais desejado do país.

A maioria dos turistas estrangeiros que visitam a capital baiana está em busca de atrativos de sol e praia.

