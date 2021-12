Pesquisa científica descarta novo surto de zika na capital baiana

Um recente estudo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) afirma que a possibilidade de um surto de zika em Salvador semelhante ao ocorrido em 2015 e 2016 é "altamente improvável nos próximos anos". O trabalho, feito por integrantes do Laboratório de Pesquisa em Infectologia (Lapi) da instituição, ressalta ainda que o vírus já atingiu a maior parte da população, o que gerou imunidade.

"Nos próximos anos, não tem condições de ter um novo surto. O vírus entrou na população e esta parcela adquiriu imunidade. Sobrou uma minoria que não foi infectada. O que podemos ter nos próximos anos são casos esporádicos", disse o professor de infectologia da Faculdade de Medicina Carlos Brites, coordenador da pesquisa.

Na pesquisa, contou o professor, que é pós-doutor pela na Universidade Harvard, verificou-se que dois terços da população já tiveram contato com o vírus e se tornaram imunes. Ao contrário da dengue, que tem quatro tipos, a zika apresenta, até o momento, apenas um vírus. A população restante, o que equivale a um terço, é que pode estar sujeita a novas exposições. A partir de um modelo matemático desenvolvido por pesquisadores de Londres e que leva em consideração diversas variáveis como fator de replicação e transmissão, além da quantidade populacional não exposta ao vírus, constatou-se que a probabilidade de novo surto é pequena.

"É improvável que aconteça outro surto. Teria que ter mais gente suscetível à infecção", acrescentou Brites. Como fatores para a reduzida chance, ele soma, ainda, as consequências de programas de combate para evitar a proliferação do mosquito e o surgimento de novos casos.

Apesar de o estudo retratar a situação de Salvador, o pesquisador frisou que o resultado pode ser aplicado para outros estados do Nordeste onde a epidemia ocorreu com mais intensidade e em cidades do interior baiano, como Itabuna, com comportamento epidemiológico semelhante.

