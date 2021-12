Pescaria atrai turistas e moradores ao Dique do Tororó

As oito grandes esculturas de orixás sobre o espelho d'água, assinadas pelo artista plástico Tati Moreno, não só dão ao Dique o Tororó o título de cartão-postal de Salvador como recebem de braços abertos moradores e turistas que anseiam por uma boa programação de domingo ao ar livre.



Entre as principais atividades do local está a prática da pesca. "O Dique permite que as crianças tenham um lazer diferenciado. Aqui, há a possibilidade de pescar e estar mais próximo da natureza. Gosto muito desse lugar, costumo dizer que é um aquário", afirma o pescador Francisco Araújo, que trabalha no Dique há quase 30 anos.



Francisco aluga as varas de pescar por R$ 2 e vende as iscas por R$ 1. Segundo ele, no local, é possível encontrar várias espécies de peixe, como surubim, pacu, tilápia, tucunaré e traíra.



Para a boa pescaria, garante que não há segredo. "Não precisa de muita coisa para atrair os peixes. Eles costumam fisgar a isca (feita com farinha de trigo e água). É só ter paciência que eles aparecem", orienta.



Interação



Para o mecânico Juca Almeida, o mais importante é poder fazer uma atividade ao ar livre com o filho Dudu, de 8 anos. "Por conta da vida corrida que temos hoje, procuro otimizar o tempo que passo com ele", disse o mecânico, que ontem visitava o lugar pela primeira vez. "Toda semana estarei aqui agora", acrescentou.



Já a secretária-executiva Ana Oliveira e o marido Mauro sempre levam os filhos ao Dique. "Em tempo do excesso de uso da tecnologia, poder proporcionar atividades ao ar livre é muito bom. Remete à minha infância. Saía para brincar e chegava em casa toda ralada, chorava e horas depois já estava lá de novo", recordou.



Além da pescaria, o Dique recebe o projeto Ruas de Lazer aos domingos, uma parceria da prefeitura de Salvador com o Shopping Piedade. Juntos eles levam para o espaço brinquedos, música, atividades de pintura, futebol, vôlei e dominó.



O projeto conta com o apoio de 15 pessoas, entre pedagogos, profissionais da educação física e estagiários, que se dividem entre as atividades.

