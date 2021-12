Mais de 150 pescadores se reúnem em protesto desde o início da manhã desta segunda-feira, 11, em frente ao rio São Paulo, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles impedem a saída dos caminhões da Petrobras que estão removendo os resíduos do óleo que vazou na última sexta, 8.

Ao Portal A TARDE, a marisqueira Marizélia Lopes, que participa da manifestação, conta que há mais de 40 profissionais da Petrobras realizam o serviço desde a sexta, o que não seria o correto. "A retirada precisa ser feita por uma empresa especializada, e a Petrobras está colocando seus funcionários para realizar o trabalho", protesta ela.

A marisqueira afirma que ainda há grande quantidade do produto na lama e na água do rio, o que preocupa que trabalha e reside na região. O grupo está no local desde 8h30 e até o momento nenhum responsável da Petrobras tentou contato com os manifestantes.

A reportagem do Portal A TARDE tenta contato com a Petrobras para ter uma posição sobre o vazamento e o protesto dos pescadores.

Entenda o caso

A poluição ambiental começou na sexta, quando um duto da Petrobras vazou e provocou danos no município da RMS. No mesmo dia, a empresa informou que havia iniciado a limpeza do local e que não houve danos a pessoas.

Já Marizélia afirma que 90% dos quase 10 mil moradores da Ilha de Maré necessitam do pescado para viver e que o vazamento prejudica o trabalho deles e o meio ambiente.

Pescadores realizam protesto após vazamento de óleo em Candeias | Foto: Divulgação/ATarde

