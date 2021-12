Pescadores que haviam desaparecido na Ribeira são resgatados

Três pescadores que estavam em um barco à deriva foram localizados na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles pegaram a embarcação às 14h desta quarta, 10, na Ribeira, e mantiveram contato pela última vez às 18h.

O dono do barco solicitou o apoio da polícia para localizar os pescadores. A previsão era que eles voltassem por volta das 16h, o que não aconteceu. Duas horas depois, eles conseguiram entrar em contato com o proprietário para informar que estavam à deriva.

As buscas foram iniciadas no mesmo dia, com o apoio da Capitania dos Portos, mas não houve sucesso na localização do barco.

Somente na manhã desta quinta é que os percadores e a embarcação foram localizados por um helicóptero do Graer. Eles estavam na Ponta de Nossa Senhora e passam bem.

Agentes do Graer conseguiram localizar os pescadores após sobrevoarem a área

