Pescadores e voluntários se reuniram na manhã deste domingo, 18, na praia do Porto da Barra, em Salvador, para mais uma ação do "Pesca Sub Lixo Zero". O projeto tem como objetivo remover lixos e entulhos das praias, já que a poluição causa o afastamento dos peixes, afetando negativamente na produtividade das pescas.

Os mergulhadores retiraram do fundo do mar pneus, garrafas pets, latas, sacos, ferros e outros materiais que degradam o meio ambiente. A expectativa dos pescadores é coletar cerca de 2 toneladas de lixo.

O projeto, que tem apoio da Marinha e da Polícia Militar, acontece há 3 anos e já passou por praias como a da Cantagalo e Boa Viagem.

Pescadores fazem mutirão para remover lixo da praia do Porto da Barra | Foto: Divulgação/ATarde

