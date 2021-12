Pescadores entregam presentes a Iemanjá

Saiu por volta das 16h a procissão de embarcações que levou ao mar as oferendas dos devotos para Iemanjá, na tradicional festa realizada nesta quinta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, em homenagem à “Rainha do Mar”.

O presente principal deste ano é uma estátua de Iemanjá. A imagem da “Rainha do Mar” foi construída com fibra de vidro. Por dentro, ela é oca para não pesar sobre o mar. Nos enfeites foi priorizado o uso de objetos naturais como as flores para não agredir o meio ambiente.

O cortejo navegou por cerca de um quilômetro até alto-mar, onde os presentes, em sua maioria flores, joias, espelhos, pentes, sabonetes e perfumes foram jogados no oceano.

Procissão saiu do Rio Vermelho por volta das 16h (Foto: Juracy dos Anjos)

