Pescadores encontram corpo do adolescente boiando na praia

Foi encontrado na manhã desta terça-feira, 26, o corpo de Cristhian Vinícius Ferreira, de 16 anos, boiando na praia, no fundo do Hotel Mar & Sol, no bairro Novo Prado, no municipio de Itamaraju (a 745 quilômetro de Salvador), no sul do estado da Bahia.

O capitão James, do Corpo de Bombeiros, relatou ao Portal A TARDE que no dia do acidente (domingo, 24) Cristhian, que é mineiro, estava na praia na companhia da tia e alguns amigos quando resolveu dar um mergulho. Famliares relataram que o mar estava agitado e uma onda forte atingiu o garoto, que sumiu na correnteza. Cristhian estava de férias com a família.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas nas proximidades, no domingo, 24, e na segunda-feira, 25, mas não obteve êxito. Testemunhas viram nesta terça-feira, 26, um corpo boiando na praia e acionaram os Bombeiros.

Familiares da vítima estiveram no local e fizeram o reconhecimento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

