Pescadores e marisqueiras de Salvador podem se cadastrar no Pronaf

Os pescadores e marisqueiras de Salvador que desejam ter acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) podem se cadastrar de 12 a 16 de agosto. O procedimento será feito pela Bahia Pesca, de 8h às 12h, durante a programação da ExpoRural, que ocorrerá no Parque de Exposições de Salvador.

Para participar, os profissionais precisam agendar o atendimento pelo telefone (71) 3116-7118 e apresentar cópias de RG e CPF (inclusive dos cônjuges), comprovante de residência, Registro Geral de Pesca, NIT ou PIS e, caso sejam viúvos, certidão de óbito do parceiro. A renda familiar também precisa ser comprovada.

Com o cadastro, os pescadores poderão obter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). “Com a DAP o pescador é reconhecido como produtor rural e pode acessar diversos programas dos governos estadual e federal para desenvolvimento da pesca e aquicultura, a exemplo de financiamentos com baixa taxa de juros”, informou Eliana Carla Ramos, gerente de assistência da Bahia Pesca.

Segundo o órgão, além do cadastramento, a Bahia Pesca contará com um estande na ExpoRural para fornecer informações sobre pesca e aquicultura, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). O espaço funcionará entre 10 e 18 de agosto.

adblock ativo