Pescador orienta a evitar produtos que agridem a natureza

A recepção dos presentes no barracão preparado ao lado da Casa do Peso, sede da colônia de Pesca Z-1, ficou por conta do pescador Arnaldo Rezende.

Ele disse que seu trabalho começou às 8 horas de sexta-feira. Cuidadoso, pediu aos devotos que entregassem oferendas sem embalagens plásticas. "É para evitar a poluição, né? O meio ambiente agradece", explicou.

Rezende integra a categoria que começou a tradição de oferecer presente no Rio Vermelho. O primeiro, em 1939, foi numa caixa de sapato, preparado por mãe Júlia Bugã.

Com o tempo, além do pescadores, que ofertam o presente como agradecimento e para ter sorte no mar, outras pessoas aderiram e a festa foi crescendo.

A professora Lucimeire Rodrigues, 48 anos, por exemplo, disse ter muito a agradecer. "Há sete anos, quando meu marido morreu, tive uma crise grave de depressão. Uma amiga me convenceu a vir conversar com Iemanjá".

A melhora, segundo conta, veio. Agora, todos os anos, ela oferta um balaio com rosas, sabonete e alfazema.



adblock ativo