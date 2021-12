Pescador confessa ter matado ex-mulher e alega legítima defesa

O pescador Antônio Marcos Soares da Rocha, de 47 anos, se entregou à Justiça e confessou ter assassinado a ex-mulher, a cuidadora de idosos Cássia Cristina Conceição da Silva, 47. Ela foi morta com 13 facadas, em 26 de março deste ano, dentro da casa onde morava, na Travessa Beira Rio, em Nova Brasília de Itapuã, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, Antônio Marcos se apresentou na última segunda-feira, 17, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa. Em seguida, ele foi ouvido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, onde justificou ter esfaqueado a ex “para se defender”.

“Ele disse que ela o ameaçou com uma faca e, por isso, teria retirado o instrumento das mãos dela. Depois, disse que não se lembrava do que aconteceu”, afirmou a delegada Rosimar Malafaia, que autuou o pescador por feminicídio.

Fechaduras trocadas

A delegada Rosimar Malafaia informou que Antônio Marcos também negou ter perseguido Cássia a fim de reatar o relacionamento. Os dois conviveram cerca de dez anos. “Os depoimentos e as mensagens do celular da vítima mostram que o pescador era quem procurava por ela”, sustenta a delegada.

Um dia após o assassinato, a dona do sobrado onde a cuidadora residia contou à reportagem que a inquilina chegou a trocar as fechaduras e cadeados do imóvel. Nos cerca de três meses em que ali viveu, segundo a proprietária, Cássia só era vista nos fins de semana, já que passava os demais dias na casa dos patrões, na Barra.

Nesta terça, ela se mostrou surpresa ao saber que o assassino confesso foi encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde ficará preso preventivamente. Cássia era natural de Presidente Tancredo Neves, a 253 km de Salvador, e não tinha parentes na capital.

Bebedeira e perseguição

No dia do crime, moradores contaram que Antônio Marcos foi visto rondando a casa da ex-mulher, por volta das 9h da noite. Na versão da polícia, antes de entrar na residência de Cássia, no início da madrugada, pescador havia bebido em um bar de região.

De tanto ele insistir, a cuidadora de idosos, após conversar com a vizinha do andar de baixo por mensagem de texto, resolveu abrir a porta. Ela temia que a situação chamasse atenção da vizinhança, o que acabou ocorrendo.

Ferida, Cássia gritou por ajuda. Uma ambulância do Samu chegou a prestar os primeiros socorros, mas ela não resistiu. Das 13 facadas desferidas pelo agressor, quatro perfuraram suas costas, conforme a perícia.

