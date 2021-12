Pescado é vendido até 55% mais barato no Terminal Pesqueiro

O Terminal Pesqueiro de Salvador, na Ribeira, vai vender pescados com descontos de até 55% na quarta, 7, e quinta-feira, 8, das 8h às 12h. Serão comercializados mais de dez tipos de peixes como o vermelho, arraia, cavala, mariscos, camarão e sardinha, todos abaixo do preço de mercado.

Os profissionais pesqueiros poderão solicitar no local o Registro Geral da Pesca, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Além disso, haverá cadastro no CadCidadão, sistema que registra a situação social e econômica dos profissionais e os encaminha para diversos serviços públicos de assistência e crédito. A ação faz parte da Semana do Peixe.

