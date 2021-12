Personalidades da cultura parabenizam A TARDE pelos 100 anos

Escritores, cantores, diretores e outras personalidades baianas da cultura parabenizaram, nesta segunda-feira, dia 15, o Grupo A TARDE, pelos 100 anos de fundação do jornal. Desde o início da manhã chegam mensagens de congratulação pela data que é um marco na história da imprensa baiana. Leia abaixo as homenagens:

"Hoje queremos parabenizar o Jornal A Tarde pelos 100 anos de sucesso, trazendo informações e cultura para todos os baianos" - Banda Eva, grupo musical

"O Jornal A TARDE faz parte da minha vida. Eu leio a Tarde desde que me entendo por gente. Mesmo quando estive fora da Bahia, residindo em São Paulo, nunca deixei de ler a Tarde. Todas as manhãs, eu ia a uma banca de revista no bairro Ipiranga comprar o jornal. Eu me emociono ao falar de A TARDE" - Luís Amaral, prefeito de Jequié (sudoste do Estado)

"Logo mais estarei no jornal A Tarde para comemorar seu centenário, junto aos amigos e jornalistas" - Lídice da Mata, senadora da Bahia (via twitter)

"A TARDE parece ser mais entranhado na vida baiana do que esses outros jornais, com contribuição marcante em todos os setores" - João Ubaldo Ribeiro, escritor

"A TARDE foi fundamental para a reafirmação de nossa música e nosso Carnaval. Acompanha a minha carreira desde o início" - Daniela Mercury, cantora

"Foi nele (o jornal) a primeira vez que tive meu nome vinculado como artista. Sua história se confunde com a história da Bahia" - Moraes Moreira, cantor

"A informação é fundamental para um País que busca na democracia seu maior ideal, a liberdade. A TARDE é patrimônio do nosso Estado" - Walson Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia

"Parabenizo o jornal pelo aniversário, mas por tudo que vem fazendo em termos de informação cultural e educacional para a Bahia" - Raimundo Gama, jornalista e escritor

"Veracidade, confiança, transparência. É isso que A TARDE representa. Suportou todos os conflitos por conta dessa postura" - Leandro Moraes, produtor de eventos

"Fui cronista de A TARDE a convite de Ranulpho Oliveira. Ele se emocionou com a crônica Moça Sozinha na Sala, que publiquei no Jornal da Bahia" - Luís Henrique Tavares, escritor

"Os jornalistas sabem recorrer à nossa participação em assuntos realmente de interesse da classe dos artistas e da comunidade baiana" - Juarez Paraíso, artista plástico

"O jornal A TARDE sempre foi um veículo importante para a formação de uma mentalidade moderna na cultura baiana" - Paulo Dourado, diretor de teatro

"No início de minha carreira, bem que tive um espaço maior, mas não sei o que houve, não sei se paguei por minha língua de trapo" - Edgard Navarro, cineasta

"Há 100 anos, a cidade amanhece com A TARDE. Esta comunicação se faz no preto e no branco e chega ao colorido das verdades" - Carlinhos Brown, cantor e compositor

"Sempre tive uma boa relação com o jornal, inclusive projetos apoiados por ele. Desejo ainda mais força e sucesso à sua competente equipe" - Margareth Menezes, cantora

