Personagens negros são protagonistas de livros

Foi para celebrar a estética negra e aumentar a representatividade nos livros infantis que a designer e mestre em desenho, cultura e interatividade Tamires Lima, 26 anos, desenvolveu as obras Fabrincando e Tóim, cadê você? Em ambas, o protagonismo é de personagens negros, que lidam com diferentes questões ao longo das histórias.

"Eu nunca me via nos desenhos e programas de televisão. Por isso, sempre que tenho chance, busco representar e desenhar personagens negros", afirma Tamires. Em Tóim, cadê você?, a designer traz a temática da valorização dos cabelos crespos e cacheados, muitas vezes renegados.

"Acredito que quando você desenha acaba recriando um pouco de si. Grande parte das meninas afrodescendentes passa pela negação da própria identidade para, depois, aprender a valorizar as características e os traços", explica Tamires.

Tóim é o nome da cabeleira da personagem principal, que faz de tudo para conter seu volume com cremes e xampus. Na história, Tóim se assusta e foge da cabeça da protagonista.

Para retratar a movimentação e o balanço natural dos cabelos crespos, ela utilizou miçangas na ilustração. Já os adereços foram feitos por meio de colagens.

Em meio a videogames, smartphones e RPG online, produzir brinquedos caseiros pode parecer um pouco retrógrado, mas Tamires mostra que não. Seu livro Fabrincando, que explica como construir cinco brinquedos populares, foi aprovado no edital setorial do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura (Secult).

Processo criativo

Com meias antigas, garrafas PET e pregadores é possível criar brinquedos que fazem a felicidade da garotada. Para a designer, é importante que as crianças possam controlar o processo criativo em vez de receber brinquedos prontos: "Elas fazem, pintam e se sentem atuantes".

Para que o livro atingisse o máximo possível de crianças, 45% dos exemplares (920 unidades) foram doados para brinquedotecas e bibliotecas de escolas e universidades públicas em Salvador e região metropolitana. Além disso, oficinas de produção de brinquedos foram realizadas em mais de 20 espaços públicos.

"Mais de 1.500 crianças tiveram a chance de conhecer o projeto", disse ela. Hoje, a autora fará mais uma oficina, no evento Um Dia de Alegria, idealizado pela Igreja Batista Metropolitana, na comunidade do Bate Facho, próximo ao bairro do Imbuí, a partir das 10h.

