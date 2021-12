Personagens do desenho Patrulha Canina 'invadem' shopping

Para a alegria da criançada, chega ao Salvador Shopping, nesta quinta-feira, 10, o circuito de brincadeiras da "Arena Patrulha Canina". O espaço irá funcionar na praça central do estabelecimento de compras, das 9h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h, nos domingos e feriados.

A atração é inspirada no desenho Patrulha Canina, que é transmitido pelo canal infantil Nickelodeon. Na arena, os baixinhos poderão se divertir em um circuito de brincadeiras temáticas, ilustradas com referências aos personagens, com direito a tiro ao alvo e apagar fogo de mentirinha.

Além das brincadeiras do circuito, as crianças poderão também interagir e fazer fotos com os personagens da história, que são os cãezinhos: Chase e Marshall, e o menino Ryder, que comanda a turma toda. A sessão com os personagens será realizada em dois sábados, nos dias 19 de agosto e 2 de setembro, entre 10h e 16h.

O acesso ao circuito será liberado com a doação de uma lata de leite em pó, que, posteriormente, será destinada ao Hospital Aristides Maltez e à Instituição Beneficente Conceição Macedo

