Personagens de Jorge Amado dão as boas vindas à primavera

O jardim da Casa do Rio Vermelho, morada de Jorge Amado e Zélia Gattai, foi o primeiro a receber a estação das flores. A primavera começa nesta quinta-feira, 22, mas na quarta mesmo chegou ao memorial dos escritores, puxada pelo primeiro dia do Festival da Primavera de Salvador.

Além da entrada gratuita - o museu não cobra ingressos às quartas-feiras - quem foi ao local foi surpreendido com Dona Flor , Vadinho e Teodoro, Tieta e Gabriela, além dos próprios Jorge e Zélia. Isso porque atores do projeto "Personagens Vivos" personificarm os protagonistas e o casal de autores.

"O objetivo é trazer um atrativo a mais para o museu e reforçar os laços entre o público e os personagens", explicou Juciara Melo, coordenadora do Memorial Casa do Rio Vermelho.

Ela disse que abrir o Festival da Primavera foi especial para o museu, ainda mais porque coincidiu com o dia de gratuidade. "É uma honra para nós abrir o festival e reforçar a visibilidade para o museu. Muitos não sabiam da entrada franca".

A enfermeira Claudia Robato levou a filha Hanna, de oito anos, para o museu pela primeira vez. Segundo Claudia, a menina já é fã da literatura de Jorge Amado.

"O livro preferido dela é 'O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá', e eu resolvi trazê-la porque aqui é um lugar muito tranquilo, rico em história e de amor. Além de ser o lar do escritor que levou a Bahia para o mundo, é o cantinho dele e de Zélia, e da história de amor deles", disse.

Os atores do projeto também tiveram uma experiência diferente. Eles, que se apresentaram no Centro Histórico e no aeroporto, atuaram pela primeira vez na casa dos autores.

"A identificação do público é imediata. No Pelourinho às vezes demoravam um pouco para as pessoas saberem quem a gente era", explicou Gabriela Vianna, que deu vida a Dona Flor.

"A apresentação é diferente, mais intimista. Aqui é como se o público estivesse olhando pelo buraco da fechadura", completou Rivisson Zourc, o Vadinho.

Programação continua

Nesta quinta, no Centro Histórico, tem ensaio aberto do grupo teatral Os Insênicos na Casa do Benin das 9h às 12h. Às 14h30 tem aulas de dança, teatro e música com a oficina Made In Bahia - Slleyk da Bahia, e capoeira às 19h com a Associação Cultural Capoeira Gangara.

Às 18h o cantor sertanejo Fernando Ferraz se apresenta no Terreiro de Jesus, seguido por Fred Mendez e o microtrio Rixô Elétrico. Para os amantes da gastronomia, uma boa opção é o Cozinha Show na Vila Caramuru (ex-Mercado do Peixe), no Rio Vermelho., que começa a partir das 15h.

