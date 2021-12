Personagens da vida real marcam a história de Saramandaia

Longe de ser ficção, o bairro de Saramandaia também tem personagens únicos e marcantes. Dona Redonda, a agente de saúde Patrícia Pereira Lima, de 32 anos, conhecida como Preta, que está longe de se incomodar com o apelido.

"Acho a personagem massa, gosto muito dela. Depois da novela, todo gordo vai ser chamado de Dona Redonda. Mas eu não gosto de comer tanto quanto ela, e nem pretendo explodir. Só sei que fiquei mais famosa agora", diverte-se Patrícia.

Assim como em qualquer folhetim, Saramandaia também coleciona alguns casos sinistros. Um deles é a de um homem que, em noites de lua cheia, era visto por vizinhos correndo pelos matagais e uivando para a lua. Dizem os mais antigos que ele se transformava em lobisomem. E há quem jure de pé junto que a coisa era séria.

Seu nome era Manoel Rodrigues dos Santos mas, por causa de seus olhos verdes, era chamado de "Zoio de Gato". Ele se mudou de Saramandaia há mais de 20 anos, mas deixou ex-mulher e filhos. A história parece ter saído da novela, mas a família garante que ele se transformava de verdade.

Maria do Socorro e Antônio Marcos garantem que "Zoio de Gato" era lobisomem

"Quando eu era pequeno, lembro que ele bebia muito e se manifestava. Saía correndo pelos matos, com os olhos vermelhos e todo peludo, e começava a fazer 'uuuuuuuu'. É sério, não estou brincando. Ele tem dois filhos com a minha mãe, que são descendentes de lobisomem, mas eu não", enfatiza o professor Antônio Marcos dos Santos, enteado do lobisomem.

Lá também tem muitas mulheres que "pegam fogo" na hora H, assim como a personagem Marcina. Uma delas é a vendedora Rosa Maria de Jesus, de 50 anos, que se considera uma pessoa brincalhona e, por isso, é chamada de "piriguete" pelos amigos. "Eu gosto muito de dançar, sorrir e me distrair. Sou solteira, mas tenho um 'peguetezinho'. É claro que ele acha que eu pego fogo quando quero namorar. E eu gosto", diz Rosa, em meio a divertidas gargalhadas.

Rosa Maria é solteira e "pega fogo" quando quer namorar

Apesar da brincadeira com os personagens da novela, os moradores de Saramandaia são cidadãos que lutam pelos seus direitos de moradia, educação e lazer. "A gente tem articulação e capacidade. Nossa história de luta reflete o nome que leva a novela. Temos lideranças aqui dentro que não têm medo de nada e respeitam as leis. E queremos que nossos direitos também sejam respeitados", conclui José Luís Santos.

