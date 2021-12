Personagem do Pelourinho, Preto Velho morre aos 91 anos

Uma dos personagens do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, Domingos Teixeira Lemos, conhecido como Preto Velho, morreu na noite desta quarta-feira, 20, aos 91 anos. Preto Velho morreu em decorrência de um câncer de próstata.

Ele era uma das figuras tradicionais das saídas do bloco Filhos de Gandhy. A diretoria do afoxé divulgou nota lamentando sua morte. "Nós, da diretoria do Afoxé Filhos de Gandhy, estamos de luto por este brilhante colega, que foi tão dedicado às causas do nosso afoxé, empenhando-se como diretor do Conselho Deliberativo".

O corpo de Preto Velho foi enterrado nesta quinta, 21, às 16h, no Cemitério das Quintas dos Lázaros.

