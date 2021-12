Perseguir ‘felicidade virtual’ pode conter riscos

Foto sorrindo, 4.850 curtidas. Pode parecer um número pequeno, perto dos atingidos por algumas blogueiras mais famosas, mas para a estudante Rafaela Oliveira, 20 anos, dona de um perfil seguido por cerca de 50 mil pessoas, é um recorde.

“Nos esforçamos para procurar ângulos e cenários mais bonitos, porque assim fica mais fácil de ganhar produtos e conseguir manter contrato com as marcas”, disse Rafaela.

A preocupação dela e de nove entre dez meninas transparece nas redes sociais. Basta logar para adentrar em um mundo mais feliz e bonito, onde não há celulites, espinhas nem mau humor.

Querer mostrar apenas o lado bom da vida pode até ser um comportamento natural no mundo virtual, mas, de acordo com especialistas em comportamento, essa busca incessante pela perfeição e felicidade na internet pode ser nociva para adolescentes e jovens com identidade em formação.

“É um problema quando as pessoas se obrigam a ser maravilhas de plantão e, para isso, usam disfarces”, aponta o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes. Para ele, o resultado são pessoas que vivem “escravas da felicidade e da aparência”.

A publicitária Thyza Ferreira, 26, por exemplo, tem mais de 12 mil seguidores no Instagram. Ela conta que, em certos momentos, poderia ter aproveitado mais se não estivesse preocupada em tirar fotos e filmar para movimentar os perfis.

Estilos vendidos

Há poucos anos, a comercialização de estilo de vida era praticamente exclusiva de cantores, atores, modelos e outras celebridades. A consultora digital e especialista em mídias sociais Fernanda Musardo explica que isso mudou a partir do crescimento das redes sociais.

As marcas perceberam que é possível fazer publicidade e faturar com anônimos que, por diferentes motivos, fazem sucesso na internet.

De acordo com a consultora, a maior complicação está justamente na falta de controle do que é real e do que é montado. “Há, nas mídias digitais, a ideia de que tudo é maravilhoso para algumas pessoas. As blogueiras fogem completamente da realidade da maior parte dos seguidores e, por isso, quando se trata de crianças e jovens, os pais devem ficar atentos”, diz Fernanda.

Com tanto glamour, a autoestima em certos momentos pode até ruir. A estratégia encontrada por Thyza é seguir blogueiras que estão mais dentro da realidade dela e evitar entrar nas mídias quando está triste ou chateada.

“Eu costumo seguir personalidades que acrescentam algo positivo na minha vida, e não coisas que me deixem para baixo”, explica a publicitária.

Forbes ressalta que felicidade é algo individual e não adianta almejar a vida de outra pessoa. “Buscar a felicidade é uma tarefa difícil, porque ela não é fruto de merecimento ou ginástica mental. São momentos-surpresa na vida, nos quais você se encontra exultante. Depois passa”, acrescenta o psicanalista.

*sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

