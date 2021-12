Perseguição, tiros e morte no Pau da Lima

Uma perseguição a cinco homens em um VW Voyage prata (OKT-0376) acabou com um morto, dois feridos, o chefe de uma quadrilha preso e um almoço de casamento adiado. O caso ocorreu às 10h40 desta quarta-feira, 8, na Av. Aliomar Baleeiro, no Pau da Lima.

Populares disseram que houve tiroteio durante a perseguição. Edson Néris das Virgens Júnior, 30, o Júnior, foi baleado e perdeu o controle do Voyage, que bateu em uma moto, um GM Corsa Classic prata (NYW-9704) e parou no fundo de uma carreta com botijões de gás. Edson morreu no local.



Conforme registro no posto da Polícia Civil do Hospital Geral Roberto Santos, agentes da 47ª CIPM (Pau da Lima) afirmaram passar pelo local e ver um homem baleado e outro morto no Voyage.

O ferido - Eduardo Santos de Araújo, 34 - foi levado ao hospital e Jean Carlos Barbosa Sotero, 32, o Boi, à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Boi é apontado pela polícia como chefe de quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos.

Na ocorrência, ainda consta que Eduardo disse aos PMs ter sido baleado por desconhecidos que estavam em um carro branco.

Testemunhas

Sob anonimato, populares afirmaram que os ocupantes do Voyage foram perseguidos. "Era a polícia em uma viatura azul. Ouvi dois disparos, quando pararam, mas eles vieram atirando de lá", afirmou um jovem, que não soube dizer se o carro era da PM ou da Civil.

Segundo relatos, policiais apreenderam armamento pesado no carro. A Central de Polícia (Centel) não informou sobre quem os perseguia. Dois dos cinco homens do Voyage teriam fugido.

Conforme a Centel, Boi foi levado à sede do Departamento de Homicídios, na Pituba. A assessoria da Polícia Civil negou e afirmou não ter informações sobre o caso. Boi e Júnior foram presos em 22/1/2014, suspeitos de tentar assaltar um caixa eletrônico do Bradesco, no Florestal Shopping, em Brotas.

Casamento

O soldador Rogério Melo, 36, e Jeane Patricia Lima de Melo, 33, tinham acabado de casar e seguiam no Corsa atingido para almoço comemorativo, em casa, em Colina Azul. Eles não sofreram ferimentos. O condutor da moto foi socorrido por uma equipe do Samu.

adblock ativo