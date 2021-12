Perseguição termina com homem morto e outro ferido no Rio Vermelho

Uma perseguição terminou com um homem morto, que não teve o nome e idade divulgados, e outro ferido, támbém de identidade desconhecida, na tarde desta quarta-feira, 7, após um carro em fuga invadir um condomínio de luxo no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Conforme a Polícia Militar (PM-BA), o crime aconteceu por volta das 16h, na rua Tamoios. O veículo, que estava com quatro ocupantes, era perseguido por um homem armado a bordo de uma motocicleta.

Durante a fuga, o motorista entrou com o carro na rua, que não tem saída, jogou o veículo contra o portão da Mansão do Atlântico e invadiu o local. Os quatro abandonaram o carro, mas foram seguidos pelo motociclista, que entrou no condomínio atirando.

Um dos ocupantes foi atingido e morreu no local. Outro foi ferido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), localizado na Vasco da Gama. Não há detalhes do seu estado de saúde.

Um terceiro foi preso e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. O quarto conseguiu fugir. O homem que atirou contra os ocupantes do carro ainda não foi identificado.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi enviada ao local para fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

