Perseguição termina com assaltantes mortos e PM ferido

Três homens mortos, um preso e um sargento da Polícia Militar com fraturas na perna direita e no braço direito. Este foi o desfecho da perseguição policial, na tarde desta segunda-feira, 15, na avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, segundo a Corregedoria da PM.

Vitor César Oliveira de Almeida, 21, e mais dois homens - não identificados nesta segunda - morreram no Hospital Roberto Santos, no Cabula. Outro homem também não identificado foi levado à Delegacia de Tancredo Neves. O sargento João Carlos Souza Pereira, 46, da 48ª CIPM (Sussuarana), está internado no Hospital do Subúrbio e passa bem.

Conforme a PM, o bando foi perseguido após assaltar clientes de um posto de combustível, em Mata Escura. Eles fugiram no VW Vox prata (OUH-3429), em direção a Sussuarana, mas foram surpreendidos pela guarnição da 48ª CIPM. Reagiram à abordagem e atiraram contra os policiais, que revidaram, acertando três.

Veículos onde estavam policiais e assaltantes colidiram durante a ação desta segunda

Colisão

Policiais estavam em viatura despadronizada - VW Gol preto (NZT-9659). Na perseguição, colidiram na traseira do carro dos ladrões. O sargento ficou preso às ferragens e foi resgatado por helicóptero do Grupamento Aéreo da PM.

"Eles cruzaram com policiais em Sussuarana e reagiram a tiros. O cara deu uma ré violenta e colidiu contra o carro da polícia. O PM ficou imprensado", narrou um policial civil, sem se identificar. O plantão da Delegacia de Tancredo Neves informou que nenhum preso foi conduzido até lá.

