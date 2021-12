Perseguição policial termina em tiroteio e prisão na Pituba

Após assaltar a namorada de um tenente da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (Nordeste de Amaralina) e um maquiador, no Parque Júlio César, no bairro da Pituba, Jeferson Silva Souza, 18, foi preso, na tarde desta quinta-feira, 30, por policiais da 13ª CIPM (Pituba). Ele tentava fugir, num carro Chevrolet Corsa prata (OUM-7468) roubado.

Jeferson agia na companhia de um adolescente de 17 anos, que estava armado com um revólver calibre 38 e atirou contra a polícia. Além da arma, foram encontrados com a dupla R$ 440, os relógios e os celulares das vítimas. O adolescente foi apreendido e levado à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI).

"Recebemos a ligação do tenente informando que a namorada dele havia sido roubada por dois homens armados. Quando chegamos ao local, eles atiraram contra a guarnição. A sorte é que os cinco tiros 'picotaram'", afirma o tenente Sérgio, da 13ª CIPM.

Ainda no local do crime, as duas vítimas reconheceram a dupla. Eles disseram que o adolescente era quem anunciava o assalto e agia com bastante violência.

Menor assume crime

Jeferson nega participação nos crimes. Já o adolescente assume que cometeu os roubos e diz que comprou na feira do rolo o carro e o revólver usados na ação, por R$ 500 e R$ 1 mil, respectivamente. Um terceiro suspeito, que estaria com uma pistola, está foragido.

Conforme a Polícia Militar, a perseguição foi iniciada em frente ao clube Asbac, na Pituba, quando os acusados desembarcaram e abandonaram o veículo. O carro foi roubado de uma motorista, na última terça, 28.

Os bandidos saíram correndo em direção a Avenida Paulo VI. Jeferson foi levado à Central de Flagrantes, nos Barris, junto com o material apreendido e o veículo recuperado.

adblock ativo