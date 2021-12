Perseguição policial termina em acidente na Vasco da Gama

O roubo de um carro resultou em perseguição policial por mais de um quilômetro, troca de tiros, colisão entre três veículos e apreensão de um adolescente de 16 anos e um homem de 20, na manhã desta quarta-feira, 6, na Av. Vasco da Gama.

Por volta das 8h40, o autônomo Gilmar Barros, 40, teve o Fiat Siena vermelho roubado pelos dois na ladeira Manoel Bonfim - transversal à avenida. Ele foi rendido pelo adolescente quando aguardava a mulher descer de um imóvel com o filho do casal, de 9 meses: "Ele colocou a arma na minha barriga e me xingou. Pediram a chave do carro e o celular, e entreguei logo. Fiquei calmo e não fiz gesto brusco".

A vítima esperou os suspeitos saírem, pegou um táxi e os seguiu, para não perder o veículo de vista, até encontrar e avisar policiais da 41ª CIPM (Federação), que estavam em ronda, e ainda seguiu os suspeitos até parte da via exclusiva para ônibus.

O carro vermelho, roubado, colidiu em dois veículos, inclusive um táxi (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Perseguição

Pessoas que foram roubadas pelos suspeitos em um ponto de ônibus também avisaram os PMs. O Siena roubado estava a 50 metros da viatura.

"Quando eles viram que estávamos no encalço, retornaram em direção ao Dique e o maior de idade atirou na guarnição e revidamos. Nas imediações da Caixa, eles colidiram com dois carros, subindo no canteiro e conseguimos capturá-los", contou um PM.

Foram atingidos um táxi Corsa e um Ford EcoSport branco. "O EcoSport estava parado ao meu lado e a sinaleira fechada quando o Siena nos fechou e bateu", contou o taxista José Soares, 73, ainda abalado.

Cláudio Neves dos Santos, 20, foi preso e o adolescente de 16 anos, apreendido. Ambos são moradores da Polêmica, em Brotas.

