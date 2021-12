Perseguição policial em Salvador termina com carro capotado e assaltantes presos

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na noite do último sábado, 19, em Salvador, após serem perseguidos por uma viatura policial. O carro dos assaltantes acabou capotando durante a perseguição.

A dupla assaltou uma farmácia na Pituba, levando celulares, produtos do estabelecimento e outros produtos de clientes e funcionários. Após o roubo, populares acionaram uma viatura do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) que passava pelo local, resultando em uma perseguição que teve fim no bairro do Itaigara.

De acordo com o delegado Yves Correia, do Draco, o veículo não tem restrição de roubo. Com a dupla presa em flagrante, foram recuperados os materiais roubados e um revólver calibre 38, com cinco munições.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes. Eles serão autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo e ficarão à disposição da Justiça.

