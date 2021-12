Perrone tem o quadro de saúde estável, diz Sesab

O baterista Paulo César Perrone foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alayde Costa, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 28, e está com o quadro de saúde estável, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O músico já passou por uma série de exames, incluindo tomografia, e foi analisado por um neurologista para descobrir a causa das convulsões que o levaram a ser internado. Ainda não há previsão de alta.

O músico foi internado neste domingo, 27, no Hospital Geral do Estado (HGE), com convulsões e aguardava uma vaga na UTI. Perrone estava em casa quando começou a apresentar uma série de convulsões, sendo levado às pressas ao hospital pela família. No HGE, ele voltou a ter convulsões e precisou ser entubado.

Entenda o caso

Paulo César Perrone, que na época tocava na banda Estakazero, foi baleado na cabeça durante uma saidinha bancária na agência Bradesco, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, no dia 19 de julho de 2011.

Perrone estava em um Fiat Uno, cor cinza, na Rua do Jaracatiá, próximo à Alameda das Espatódeas, quando dois homens passaram em uma moto e efetuaram disparos contra ele.

