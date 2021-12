Perrone será transferido após apelo da família

O baterista Paulo Cézar Perrone Júnior será transferido nesta quinta-feira, 31, para o Hospital Espanhol. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a mudança de unidade médica acontece porque Perrone precisava ficar em um hospital com suporte neurológico avançado. O atendimento será pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A transferência acontece depois que a família do baterista fez um apelo nas redes sociais pedindo que ele fosse encaminhado para um hospital com capacidade para realizar neurocirurgia.

Perrone está internado no na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alayde Costa (HAC), depois de ser transferido do Hospital Geral do Estado (HGE) após ter uma série de convulsões em casa.

Entenda o caso:

Perrone necessita de tratamento médico desde que foi vítima de saidinha bancária em 19 de julho de 2011. Ele foi seguido por criminoso após sacar dinheiro na agência do Bradesco do Iguatemi.

Os bandidos abordaram o músico na Alameda das Espatódeas (Caminho das Árvores), quando ele foi baleado na cabeça. Três homens foram presos e condenados à 30 de prisão pelo crime. Eles tiveram a sentença reduzida para 20 anos.

Após o crime, Perrone foi encaminhado para o HGE, onde ficou até 31 de agosto de 2011. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, também conhecido como Hospital das Clínicas, e depois passou a ter atendimento em casa.

A família dele gasta cerca de R$ 15 mil por mês no seu tratamento e aguarda o Bradesco pagar uma indenização à família do músico. O prazo estipulado pela justiça para que isso aconteça é 4 de novembro.

adblock ativo