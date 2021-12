Perrone sai da UTI e é levado para quarto

O baterista Paulo César Perrone, baleado em uma saidinha bancária em 2011, em Salvador, deixou a UTI do Hospital Espanhol e foi levado para um quarto. A transferência ocorreu no início da noite de terça-feira, 3. A expectativa da família de Perrone é de que ele receba alta médica na próxima semana.

O músico, que já passou pelo Hospital Geral do Estado (HGE) e pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alayde Costa, no subúrbio ferroviário de Salvador, foi transferido para o Hospital Espanhol após apelo da família.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) havia informado que a mudança de unidade médica aconteceu porque ele precisava ficar em um hospital com suporte neurológico avançado.

Entenda o caso

Perrone, que atuava na banda de forró Estakazero, necessita de tratamento médico desde que foi vítima de saidinha bancária em 19 de julho de 2011. Ele foi seguido por criminoso após sacar dinheiro na agência do Bradesco do Iguatemi.

Os bandidos abordaram o músico na Alameda das Espatódeas (Caminho das Árvores), quando ele foi baleado na cabeça. Três homens foram presos e condenados à 30 de prisão pelo crime. Eles tiveram a sentença reduzida para 20 anos. O julgamento foi realizado no dia 14 de agosto de 2012, em Salvador.

