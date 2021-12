Perrone está com quadro de infecção, diz mãe de músico

O baterista Paulo Cézar Perrone Júnior segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alayde Costa (HAC), no subúrbio ferroviário, com o quadro de infecção.

Segundo Lúcia Roriz, mãe do músico, os médicos acreditam que Perrone esteja com infecção urinária, comum em pacientes acamados. Ela, no entanto, aguarda os resultados dos exames para confirmar o diagnóstico.

Inicialmente, os médicos chegaram a investigar uma possível infecção respiratória, mas a suspeita já foi descartada.

Perrone foi internado no último sábado, 26, no Hospital Geral do Estado (HGE), após apresentar uma série de convulsões em casa. Na segunda, 28, ele foi transferido para a UTI do HAC.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no HGE, o músico passou por uma série de exames, incluindo tomografia, e foi atendido por um neurologista.

O estado de saúde de Perrone é estável. Ele não apresenta mais convulsões, mas não há previsão de alta. Um boletim médico deve ser divulgado na tarde desta terça, 29.

Relembre o caso

Perrone Júnior foi vítima de saidinha bancária no dia 19 de julho de 2011. Após sacar dinheiro do banco na região do Iguatemi, ele foi abordado na Alameda das Espatódeas (Caminho das Árvores) e baleado na cabeça.

Em agosto do ano seguinte, três homens acusados do crime foram condenados à pena de 30 anos de reclusão. No entanto, eles ficarão presos por 20 anos, uma vez que tiveram as sentenças reduzidas em um terço.

Após o crime, o músico foi internado no HGE, onde ficou até o dia 31 de agosto do mesmo ano, quando foi transferido para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, também conhecido como Hospital das Clínicas.

Há cerca de um ano e oito meses, Perrone foi liberado para continuar o tratamento em casa, por meio do serviço de home care.

A mãe do músico conta que a rotina dela mudou completamente depois do episódio envolvendo o filho. "Hoje, vivo em função dele. É como se eu tivesse perdido a minha identidade de lá para cá", conta.

adblock ativo