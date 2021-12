Pero Vaz e Santa Mônica continuam sem ônibus nesta sexta

Pelo segundo dia consecutivo, moradores dos bairros do Pero Vaz e da Santa Mônica continuam sem ônibus nestas localidades nesta sexta-feira, 1°. A suspensão do serviço ocorreu depois que quatro ônibus foram queimados no Pero Vaz.

A ação seria em represália à morte de um suspeito que morreu durante um tiroteio com a Polícia Militar na tarde da última quarta, 29.

O Sindicato dos Rodoviários afirmou que, preocupado com a integridade física dos trabalhadores e passageiros, deslocou o fim de linha dos ônibus do Pero Vaz para o IAPI e do Santa Mônica para o Conjunto Bahia, próximo à avenida San Martin.

Mesmo com dois suspeitos de incendiarem os ônibus presos na noite desta quinta, 30, o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, afirmou que ainda não há previsão de quando irá regularizar o serviço de transporte público nestas regiões.

"Ontem (quinta, 30) tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar, mas só vamos retornar as atividades quando tivemos certeza plena de segurança", disse Primo.

Fim de linha de Pero Vaz ainda sem ônibus nesta sexta (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Clima de medo

O incêndio a quatro ônibus no Pero Vaz, na noite da última quarta 29, levou o clima de medo e apreensão aos moradores e comerciantes da região.

Nesta quinta, 30, além dos ônibus que permaneciam sem circular até o fim de linha do bairro, poucos estabelecimentos se arriscaram a abrir as portas.

Segundo um policial civil, o ataque contra os coletivos teria sido ordenado por um homem de prenome Fernando, apontado como um dos líderes do tráfico na Santa Mônica e irmão de Gilson Barbosa da Cruz, 23 anos, morto em confronto com PMs horas antes de os veículos serem queimados.

Familiares do rapaz, por sua vez, contestam a versão. Eles afirmam que Gilson não tinha nenhuma ligação com o crime nem estava armado na ocasião em que foi baleado.

Ônibus da Santa Mônica foram deslocados para o Conjunto Bahia (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

adblock ativo