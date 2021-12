Pernambués: dono de construtora responsável por prédio depõe nesta 4ª

O empresário Sílvio Lima de Jesus - dono da construtora ML Marques Lima Construções Ltda - responsável pela construção do prédio de sete andares que desabou sobre uma casa, em Pernambués - prestou depoimento na 11ª CP (Delegacia de Tancredo Neves). Ele, segundo o delegado Adailton de Souza Adan, era aguardo para depor às 14h desta quarta-feira, 21, mas chegou com cerca duas horas de atraso. A esposa de Silvio e sócia da empresa, Cristiane Marques deve prestar seu depoimento na 11ª CP na próxima segunda-feira, 26.



O encarregado da obra e irmão do proprietário, Everaldo Lima de Jesus, de 33 anos, está na delegacia prestando esclarecimentos sobre o fato. O engenheiro da obra, Eduardo Wesley de Aquino, ainda não foi encontrado.



Imóvel desabou no último sábado, 17, matando três pessoas; duas crianças ficaram feridas

No desmoronamento, que aconteceu no sábado, 17, três pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas. A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), também foi oficiada pela 11ª CP para esclarecer porque a obra foi realizada mesmo sem a liberação do alvará de construção.

O dono da construtora, Sílvio Lima, falou pela primeira vez sobre o acidente com A Tarde e negou que a Sucom tenha feito qualquer questionamento sobre a estrutura da edificação durante a construção. O empresário disse ainda que a única restrição imposta pelo órgão municipal foi a exigência de correção, na escritura do terreno, do tamanho da área a ser ocupada pelo prédio.

Falso Engenheiro - A planta do prédio Guaratinga, em Pernambués, foi encontrada com Luis Carlos Dias, de 55 anos, que se apresentava como engenheiro civil. Ele foi preso em casa, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).



Em depoimento, Luis afirmou ser amigo e já ter trabalhado com o engenheiro Eduardo Wesley, responsável pela obra do Edifício Guaratinga. A planta que estava com o falso engenheiro era do primeiro projeto do edifício, que inicialmente teria quatro andares.



Luis Carlos tinha dois registros do Crea falsificados, um deles feito em Pernambuco. Ele foi preso após a denúncia de um cliente que desconfiou após pagá-lo e não ter o serviço feito.







*Com informações de George Brito, Sidney Matos e Marcelo Brandão | A TARDE

