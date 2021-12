Permissionários deixam Mercado do Peixe após desativação

Os permissionários do Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, esvaziam na manhã desta segunda-feira, 3, os últimos boxes. Eles deveriam ter deixado o local na última quinta-feira, 30, mas tiveram o prazo prorrogado até ontem, segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O mercado foi desativado para a realização das obras de revitalização do bairro. A atual estrutura, reformada em 2010, será demolida e os boxes vão ser transformados em quiosques. A obra deve durar 8 meses.

O caso gera polêmica entre frequentadores e funcionários que trabalhavam nos atuais boxes. Estes últimos temem ficar sem local para trabalhar. A Semop informa que os comerciantes serão realocados.

"Espero que a prefeitura cumpra com a palavra e, depois da requalificação, a gente possa voltar para cá", disse um comerciante que preferiu não se identificar.

Comerciantes retiram objetos do Mercado do Peixe (Foto: Edílson Lima | Ag. A TARDE)

