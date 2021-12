Permissionários da 'Favelinha' serão relocados, diz ACM Neto

O prefeito ACM Neto, em entrevista à Record Bahia nesta segunda-feira, 10, informou que - apesar da ação da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) na localidade conhecida como "Favelinha", na avenida Magalhães Neto, ter sido necessária - os proprietários dos bares e lava-jatos deverão ser relocados para um lugar apropriado.

De acordo com o prefeito de Salvador, os estabelecimentos eram irregulares. Conforme Neto, a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) também já tinha um plano de reorganização do trânsito no local.

"Para realizar a reorganização foi necessário tirar os lava-jatos. A determinação da Transalvador é essencial para resolver o problema no trânsito naquela região", afirmou o prefeito.

Após os estabelecimentos serem demolidos neste domingo, 9, moradores e trabalhadores da localidade se reuniram para realizar um protesto na manhã desta segunda-feira, 10. Os manifestantes fecharam a via, com queima de pneus e pedaços de madeira, causando muita fumaça na pista. O trânsito ficou congestionado para quem seguia com destino à orla.

Ainda durante entrevista, Neto informou que está sensível para dialogar com os permissionários da área. Por outro lado, a assessoria da Sucom informou que não é responsável por remanejar os proprietários dos estabelecimentos.

