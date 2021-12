Permissionários da Ceasinha recebem chaves dos novos boxes

Os permissionários do Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) irão receber no dia 28 deste mês, véspera do aniversário de 465 anos de Salvador, as chaves das novas instalações no centro de abastecimento que está sendo reconstruído, com investimentos de R$ 25 milhões do Governo do Estado.

De acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, que visitou as obras, na quinta-feira, 13, as obras já estão 90% concluídas. O trabalho será encerrado após a transferência dos permissionários, com a demolição do mercado provisório e a finalização das obras de circulação e paisagismo.

O novo espaço terá condições de abrigar 183 boxes - atualmente são 126 - que irão comercializar frutas, hortaliças, carnes, frutos do mar, flores, artesanato e produtos típicos da Bahia, gerando, no mínimo, 510 empregos diretos. Os novos boxes são totalmente adequados aos novos padrões sanitários de higiene e limpeza em vigência no município.

Ao todo será uma área construída de 8.735 m² (um ganho de 88% em comparação à estrutura anterior) com 240 vagas para estacionamento.

