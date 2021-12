Permanência do Posto 3 pode atrasar obras do metrô

A permanência do posto de combustível Taquipe, conhecido como Posto 3, localizado na Av. Paralela, poderá atrasar a entrega dos 23 quilômetros da Linha 2 do metrô, que vai ligar a Estação Acesso Norte, na capital baiana, ao município de Lauro de Freitas, prevista para começar a operar em 2017.

As obras de mobilidade urbana foram iniciadas em abril deste ano. Um acordo judicial firmado entre o Governo do Estado e a BR Distribuidora previa um cronograma de suspensão do funcionamento de três postos situados ao longo da via.

O Posto 1 foi desativado dentro do prazo estabelecido, em maio de 2013. A data para o desativamento do Posto 2 era agosto de 2015, mas seu funcionamento foi suspenso um mês após.

Descontaminação

Já o Posto 3 tinha até dezembro de 2014 para encerrar suas atividades, mas a data foi estendida para junho de 2015. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou, por meio de nota, que esse prazo foi concedido pelo Governo do Estado como data inadiável, pois a postergação comprometeria o cronograma das obras do metrô.

"Após a desocupação da área, ainda é necessária a descontaminação do solo e emissão de relatórios de diagnóstico ambiental para protocolo junto ao Inema; providências que demoram, pelo menos 90 dias, para serem adotadas e concluídas", salientou o órgão.

Para o proprietário do posto e presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia, José Augusto Costa, a permanência não atrapalha as obras.

Contudo, para o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), José Eduardo Copello, a permanência do posto compromete as obras. Segundo José Augusto, o caso está na 6° Vara da Fazenda Pública e outro prazo foi estabelecido pela Justiça para dezembro deste ano. O empresário avalia recorrer da decisão.

