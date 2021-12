Permanece impasse sobre divisão do valor da tarifa

Apesar do anúncio da prefeitura da integração de todos os ônibus de Salvador com o metrô, a discordância entre as gestões municipal e estadual sobre a divisão da tarifa entre os sistemas rodoviário e metroviário continua. Dos R$ 3,60 da passagem, R$ 1,42 vai para as empresas de ônibus e R$ 2,18, para a CCR Metrô.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, defende que seja realizado um estudo para que seja definida uma “remuneração justa” para as operadoras das linhas de coletivos.

O estado considera que o questionamento da tarifa de integração fere o contrato entre município e governo. Na próxima segunda-feira, as duas gestões voltam a debater o tema no Ministério Público da Bahia.

O plano inicial da prefeitura era que o repasse fosse dividido igualmente entre os sistemas de metrô e de ônibus, mas, como o estado não aceitou a proposta, o município sugeriu a redução em 4% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível dos coletivos.

Proposta

No último encontro das gestões municipal e estadual, no final do mês passado, o governo acatou a desoneração caso houvesse a integração dos sistemas de transporte público.

De acordo com o setor de comunicação do governo, a administração estadual aguarda a reunião de segunda-feira para definir se vai, de fato, conceder o abatimento no imposto.

O superintendente da associação das empresas de ônibus, Orlando Santos, defende que mesmo o desconto no diesel não soluciona o problema para as operadoras. “O valor de R$ 1,42 é impraticável. A desoneração [do ICMS] é apenas uma solução temporária”.

