Peritos examinam médica envolvida em acidente em Ondina

O promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA), David Gallo, afirmou que médicos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) irão nesta terça-feira, 15, ao Hospital Aliança para examinar a oftalmologista Katia Vargas Leal Pereira, 45 anos. O horário, no entanto, não foi informado.

A médica está internada na unidade de saúde, desde a última sexta-feira, 11, quando se envolveu num acidente de trânsito, que resultou na morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 21 e 23 anos, respectivamente.

Conforme Gallo, o resultado do exame será determinante para o cumprimento da prisão da médica. Ele disse que dois pedidos de prisão preventiva foram enviados à Justiça: um pelo MP, no sábado, 12, e outro nesta segunda, 14, pela titular da Delegacia do Rio Vermelho, Jussara Souza.

"O Ministério Público deu o parecer favorável pela prisão dela", revelou David Gallo.

Depoimentos

Na tarde desta segunda, Gallo compareceu com o promotor Raimundo Moinhos - ambos designados pelo MP para cuidar do caso -à delegacia do Rio Vermelho, para obter mais informações sobre os depoimentos das testemunhas. "Deixei para me manifestar quando tivesse com mais elementos em mãos", afirmou Gallo.

Ele revelou, ainda, que, além das imagens, os depoimentos colhidos pelas testemunhas foram conclusivos para a solicitação das prisões. Gallo declarou que, embora o advogado da médica, Vivaldo Amaral, tenha tentado construir a defesa da cliente dizendo que ela pensou que fosse um assalto, ficou bem claro a intenção de atingi-los.

"Ela se irritou e foi atrás dos jovens, agindo de forma cruel e perversa", disse Gallo. O promotor qualificou o crime como torpe, com impossibilidade de defesa e perigo comum. Um homicídio triplamente qualificado.

De acordo com a delegada Jussara Souza, o dono do Fiat Fiorino, que estava atrás do carro da médica e que presenciou o acidente, esteve na delegacia, na tarde de ontem, para ser ouvido. "Ele confirmou o que todos já sabem. Quando ela passou correndo, ele disse: 'Motorista maluco!, quase tirou um fino no meu carro'".

Novos depoimentos

Segundo a delegada Jussara Souza, titular da Delegacia do Rio Vermelho, as imagens das câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que registraram toda ação, estão sendo melhoradas para que possam ser vistas por todos os ângulos. Até esta segunda, 14, cinco testemunhas já haviam sido ouvidas.

Jussara afirmou que, embora existam elementos suficientes para que a médica seja presa, mais duas testemunhas serão ouvidas na próxima quinta-feira, 17. Os pais das vítimas também serão ouvidos no mesmo dia.

A delegada Jussara Souza revelou que tem a intenção de concluir o inquérito na próxima sexta-feira. Na tarde de ontem, a mãe dos jovens mortos no acidente compareceu à delegacia, acompanhada do marido, para pegar os pertences dos filhos.

O advogado de Katia, Vivaldo Amaral, também esteve, na tarde de ontem, na delegacia e informou que ainda não teve contato com sua cliente e que ela passa por problemas de saúde. Ele não soube especificar se os problemas são de ordem física ou psicológica.

Ele disse que as imagens das câmaras de segurança da SSP não comprovam nada. "Até então essas imagens não provam nada. Mesmo porque elas representam apenas uma parte da pista", analisa.

Segundo ele, a prisão da médica não é justificável, pois ela é ré primária, tem profissão e residência própria. "A prisão é para casos de extrema necessidade. E esse não é o caso da minha cliente".

