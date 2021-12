Peritos criticam mudanças no trânsito

Dois especialistas da área de mobilidade urbana – Eduardo Sampaio, médico e perito do trânsito, e Joseval Carneiro, ex-diretor do Detran de Brasília – acompanharam a equipe de reportagem de A TARDE na manhã dessa quarta-feira, 29, a pontos da cidade onde estão acontecendo grandes intervenções no trânsito. Os dois não são otimistas quanto à solução dos problemas que motoristas e pedestres enfrentam diariamente na capital, onde os engarrafamentos crescem a cada dia.



Sampaio e Carneiro foram convidados a observar de perto o novo sistema de viadutos na Rótula do Abacaxi, inaugurados nessa quarta pelo presidente Lula, e a região da Avenida Tancredo Neves, onde mudanças viárias estão sendo analisadas e nesta quinta, 30, ocorre a inauguração de um empreendimento imobiliário de grande porte, o complexo empresarial e residencial Mundo Plaza.



Para eles, as ações mostram medidas pontuais e paliativas, para tentar resolver problemas estruturais, decorridos de projetos incompletos ou deficientes. Para eles, falta discussão com especialistas e soluções estruturantes. A análise foi feita horas depois de a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) recuar na intervenção feita no tráfego de acesso à Rua Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores. A pista antes usada para entrar na rua foi fechada na noite de terça-feira, mas reaberta na quarta pela manhã. A Transalvador verificou retenção no trânsito das avenidas Bonocô e ACM e na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP).



Eduardo Sampaio, que estuda a engenharia de tráfego de Salvador há 13 anos, avaliou que o bloqueio é necessário para evitar uma “tesoura” (congestionamento fruto de cruzamentos diagonais) entre motoristas que saem do Viaduto Nelson Dahia em direção à Alameda das Espatódeas e os vindos da Av. ACM para o mesmo destino. Sampaio considera que a intervenção não resolve os problemas de trânsito da área, relacionados à “construção equivocada” do Viaduto Nelson Dahia. Para ele, o elevado deveria fazer a ligação direta Iguatemi-Paralela e não realizar a conexão atual. “Esse inclusive era o projeto inicial”, disse.



O ex-diretor do Detran de Brasília fez uma análise conjectural do que viu nas duas áreas da cidade. “Salvador precisa de um plano urbanístico macro. E intervenções no trânsito devem ser submetidas a mais discussão, inclusive com a opinião pública”, disse.



