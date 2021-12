Perito acusa delegada de 'falso relato' em morte de irmãos

O perito Ricardo Molina, contratado pela defesa da médica Kátia Vargas, acusa a delegada Jussara de Souza - responsável pela investigação do caso da morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias em Ondina - de "falso relato do crime" envolvendo a médica. A declaração foi dada durante a apresentação de laudo na manhã desta segunda-feira, 16, no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande.

Segundo Molina, a delegada afirma que o carro colidiu com a moto, mas a perícia feita por ele constatou que não houve contato entre os veículos no momento do acidente.

Além disso, ele argumentou que a delegada mudou a data do depoimento de uma das testemunhas, que declarou de maneira conveniente que o carro da médica bateu na motocicleta.

Procurada pelo Portal A TARDE, a delegada Jussara afirmou que não falaria mais sobre o assunto: "Eu não vou discutir o laudo de Molina, porque não é um laudo oficial e a polícia não fala mais sobre isso, pois o caso já está 'sub judice' há muito tempo, por sinal".

O perito levantou ainda a hipótese do que poderia ter ocorrido no momento do acidente: "A moto pode ter tentado ultrapassar o carro da médica pela direita... e ter se chocado contra o meio-fio", disse ele, acrescentando que "o local do acidente é uma arapuca para a moto, pois o meio-fio é muito alto e ainda tem uma vala".

A médica Kátia Vargas, acusada de ter provocado a morte dos irmãos no dia 11 de outubro, prestou depoimento no Fórum Criminal de Sussuarana na tarde da última quinta-feira, 12, alegando não ter colidido com a motocicleta dos irmãos.

A equipe de reportagem tentou falar com o advogado da família dos irmãos, Daniel Keller, mas não conseguiu contato até a publicação desta reportagem.

