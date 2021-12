Periperi ganha nova sede para Operação Ronda Maria da Penha

A sede da Operação Ronda Maria da Penha foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 10, no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador.

Atualmente, a Operação Ronda Maria da Penha atende 233 mulheres, como a jornalista Reice Veridiana Silva. Depois de sofrer agressões física, psicológica e moral durante três anos do ex-companheiro, ela não tem mais medo e não esconde o rosto ao falar sobre a violência que sofreu.

"Hoje quem cuida de mim é a Operação Ronda Maria da Penha. Estou sendo assistida, acompanhada e recebo a equipe na minha casa. Me sinto completamente à vontade com os policiais que me visitam, [pois] eles fazem eu me sentir mais segura", disse a jornalista.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, a unidade reforça o caráter preventivo da iniciativa. "Com essas visitas, a Ronda Maria da Penha consegue chegar até essas pessoas que estão submetidas a medidas protetivas, conscientizando a mulher, conscientizando a família da importância da separação do agressor, com o apoio policial caso haja necessidade", explicou.

