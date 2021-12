Periperi: amigos fazem campanha para ajudar desabrigados

Familiares e amigos estão mobilizados com o objetivo de arrecadar donativos para as pessoas que ficaram desabrigadas em consequência da explosão de um sobrado, na Travessa General Labatut, em Periperi, no último dia 16 de maio.

O acidente, que teria sido provocado pelo manuseio clandestino de fogos de artifício, deixou um morto e três feridos, entre eles uma criança de dois anos. Sete pessoas moravam no imóvel e outras sete em um prédio vizinho. Todas estão na casa de parentes. Ainda assustadas, elas não quiseram falar com a reportagem.

"A comunidade está sendo bastante solidária. Mas, há a necessidade de mais roupas, itens de higiene pessoal e alimentos", afirma a autônoma Dilka Barbosa, 40 anos, sobrinha de Marivaldo Barbosa, 62, um dos feridos que morava no segundo pavimento do sobrado.

Quem quiser ajudar, segundo Dilka, pode ir ao bazar que será organizado neste sábado, na Praça da Revolução, a partir das 7h. No local, haverá urnas de papelão para recolher doações em dinheiro. Um forró beneficente no clube Flamenguinho, em 9 de junho, às 13h, também terá renda destinada com o mesmo objetivo.

Outra opção é depositar qualquer valor no banco Bradesco, agência 3666, conta corrente 561967-0, em nome de Marivaldo Estácio Barbosa Júnior.

Delegado descarta culpados - À frente do caso, o delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia (Periperi), aguarda o laudo sobre as causas do acidente para tocar as investigações.

"Já ouvimos algumas pessoas. Mas, provavelmente, a possibilidade de crime será exaurida, já que o responsável morreu. Como ele estava sozinho, não há quem responda criminalmente", explica Borba. Ele se refere a Danilo Silva, 21, que estaria fabricando espadas, no 2º andar do sobrado.

"O laudo (que deve sair na próxima semana) vai apontar a quantidade de pólvora encontrada", diz.

