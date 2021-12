Período letivo atrasa pela 2º ano consecutivo na Bahia

Diferentemente das redes de ensino particular e municipal, que resolveram antecipar o início das aulas devido à Copa do Mundo, a rede estadual só dará iniciará o ano letivo no dia 10 de março.

O término das aulas está previsto para 26 de janeiro de 2015, com dez sábados inclusos ao longo deste ano.

O recesso de 30 dias durante a Copa e a greve dos professores em 2012 são os responsáveis pelo atraso no início das aulas.

Nos colégios de Salvador, a maioria dos professores e alunos não concorda com o calendário. Para o professor de matemática Maurício Junqueira, o período de aulas vai prejudicar os estudantes.

"O ideal seria começar as aulas mais cedo e diminuir o recesso, para que se pudesse cumprir os 200 dias letivos ainda em 2014. Sem contar que os alunos que irão concluir o ensino médio ficarão em desvantagem", afirma.

Mas há quem ache interessante, e até necessário, o recesso e o prolongamento dos dias de aulas. "Como o mês de junho será quase todo de Copa, é bom dar uma pausa nos estudos para não trazer prejuízos para nós, estudantes", avalia Fabrício Filgueiras, 16 anos, aluno do Colégio Estadual Líbia Tinoco Melo.

De acordo com Eliana Carvalho, diretora de atendimento da rede estadual de ensino na Secretaria Estadual de Educação, o ano letivo não trará prejuízos para alunos e professores. "O recesso no primeiro semestre é garantido todo o ano. Houve um acréscimo de 15 dias, mas devido aos feriados de Corpus Christi, São João e 2 de Julho, apenas 9 dias letivos foram acrescentados ao calendário", diz.

Uma parte das escolas particulares começou as aulas na semana passada, outra na última segunda-feira, 13. A rede municipal inicia o ano letivo no próximo dia 27.

Matrículas

Na rede estadual, as matrículas serão feitas em fevereiro, em três etapas: dias 17 e 18, transferências de alunos; 19 e 20, matrícula para concluintes das séries iniciais e alunos da rede municipal onde as escolas não oferecem as séries subsequentes; 21 e 24, matrículas para novos alunos do ensino fundamental; 25 e 26, novos alunos do ensino médio.

Em caso de renovação de matrícula, transferência e conclusão das séries iniciais e finais do fundamental, a matrícula pode feita pela internet. Dúvidas, acesse: www.educacao.gov.com.br/matricula.

