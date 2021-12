Perícia em embarcação que pegou fogo será concluída em dez dias

O resultado da perícia realizada, nesta sexta-feira, 17, pela equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) na embarcação que pegou fogo na noite da quinta, 16, no estaleiro da Indústria de Comércio Marítimo (Corema), na orla da Ribeira, tem previsão de ser entregue em dez dias, de acordo com informações do órgão.

Esse prazo, porém, poderá ser prorrogado conforme a necessidade do perito, informou o departamento.

Após o incidente, a presença de outras embarcações no pátio da empresa, destinada a fazer reparos em equipamentos navais, gerou preocupação nos vizinhos que moram no entorno da indústria.

No momento em que as chamas começaram a se espalhar, o porteiro Raimundo Nonato Santana, 53, sentiu de casa o cheiro forte da fumaça. Ele conta que, ao correr para a janela, viu um clarão no estaleiro e deduziu o que teria ocorrido.

“Já imaginava que o incêndio fosse lá, porque essas embarcações ficam aí todas enferrujadas, com uma aparência que dá medo. No momento em que vi as chamas tão altas, temi que atingisse as outras e destruíssem até mesmo nossas casas”, relembra Raimundo.

Já o aposentado Napoleão de Souza, 60, que mora exatamente ao lado de uma das salas da empresa, afirma que os moradores temem que outros acidentes aconteçam. “Corremos sérios riscos de que outro acidente aconteça e, dessa vez, podendo ter vítimas”, avalia ele.

Ainda segundo Napoleão, o grande muro que cerca o estaleiro da Corema apresenta fissuras e, por conta disso, “a qualquer momento pode desabar”.

“Parece que as coisas só se resolvem quando há vítimas fatais”, critica. “Não vai demorar para que esse muro desabe por cima das pessoas que passam aqui pela rua. Outra preocupação são essas salas que podem ter produtos inflamável”, diz.

De acordo com a Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o incêndio no estaleiro, que fica na 2ª Travessa Domingos Rabelo, foi registrado às 19h10.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local e constataram que não houve feridos e que outras embarcações do estaleiro não foram atingidas. As chamas foram debeladas cerca de duas horas depois.

