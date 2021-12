Perícia em celular pode esclarecer morte de estudante

A delegada Mariana Ouais, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico), solicitou uma perícia no celular do estudante de matemática da Ufba Valdomiro de Lima Santos Filho, 21 anos, morto pelo cunhado Carlos Henrique Lima Machado, 21, no último sábado, 6, em Mussurunga.

Ela busca identificar as supostas mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre o suspeito e a vítima. Carlos informou, em depoimento, que eles conversavam em códigos sobre o acordo para matar o padrasto do estudante, um senhor de prenome Jorge.

Segundo a delegada, ele alegou que Valdomiro sempre usava o código ' jogou o play?' para perguntar se ele já havia matado o senhor. O celular do suspeito não foi localizado.

Em entrevista concedida à reportagem, na última segunda-feira, 8, na sede do Departamento de Homicídios (DHPP), Carlos também apresentou essa versão e disse que não executou o homem por que não tinha motivos.

"Não achei razão, nem circunstância para matar o padrasto dele", afirmou ele, revelando que recebeu R$ 3 mil para fazer o serviço.

Família nega brigas

Apesar de o suspeito declarar que o cunhado havia lhe contratado para matar o padrasto, a família de Valdomiro informou à delegada Mariana Ouais que o jovem não tinha nenhuma desavença com o senhor.

Carlos justificou ter matado o estudante após se recusar a executar Jorge e por ter sido ameaçado de morte por ele. Na quarta-feira, a mãe, o pai, o padrasto e a irmã de Valdomiro estiveram no DHPP para prestar depoimento.

"Eles disseram que nunca houve nenhuma desavença entre ele e o padrasto. Ele saiu de casa por que houve um desentendimento com a família. Ele queria fazer umas mudanças na casa e a família não aceitou. Não houve brigas", contou a delegada. Ela disse que vizinhos da família e amigos do trabalho e da faculdade do estudante serão intimados a depor.

