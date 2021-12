Perícia aponta que há indícios de que casal gay lutou com assassinos

Os dois homens assassinados dentro de uma casa em Campinas de Pirajá, em Salvador, estavam dormindo quando tiveram a casa invadida por criminosos na noite desta terça-feira, 24. De acordo com a perícia, há indícios que houve luta dentro do imóvel e que Josenildo da Silva da Palma, 18 anos, e Fábio de Jesus Almeida, 32 anos, tentaram se esconder no banheiro, onde eles foram encontrados mortos.

O perito José Lázaro de Sá Barreto também ressaltou que há sinais de arrombamento e o imóvel estava bagunçado, indicando que alguém possa ter procurado por algum objeto. Os corpos de Josenildo, que era conhecido como Júnior, e de Fábio apresentam múltiplas lesões por disparo de fogo. Foram encontrados munições de diversos calibres no local.

A mãe de Josenildo, Francisca Alves da Silva, 45 anos, disse que não entende o que motivou a morte do filho e do companheiro dele. "Para ser sincera, não sei nem o que dizer. Não estou descrente, mas não posso falar nada. Mesmo que a justiça seja feita, meu filho não vai voltar", concluiu a dona de casa, que já perdeu outro filho por morte violenta.

Ela afirma que não acredita que o duplo homicídio tenha relação com o relacionamento dos dois. Josenildo e Fábio moravam juntos há 2 anos, sempre no bairro, mas em casas diferentes. Eles se mudaram recentemente para o imóvel onde foram assassinados.

Josenildo e Fábio foram mortos dentro de casa (Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

adblock ativo