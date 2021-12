Perfil falso de coordenador do Vitória usa redes sociais para aplicar golpes

Um homem que não foi identificado, criou um perfil falso para aplicar golpes se passando pelo coordenador de base do Vitória, Carlos Anunciação, mais conhecido como 'Carlão. Até essa quinta-feira, 6, pelo menos seis pessoas de diferentes estados registraram terem sido contatadas pelo suposto estelionatário através de uma rede social. Duas chegaram a transferir quantias em dinheiro.

O suspeito utilizava o Facebook para conseguir atrair jovens atletas com anúncios falsos de testes. Os valores eram variados, com depósitos entre R$ 60 e R$ 100. Em uma das postagens, o impostor afirmou precisar urgentemente de um lateral-direito e um segundo volante, chegando até mesmo a oferecer alimentação e alojamento.

Suspeito utilizava redes sociais para aplicar golpes

Ao tomar conhecimento da situação, o coordenador do clube baiano registrou um Boletim de Ocorrência na 10ª Delegacia Territorial, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Em contato ao jornal A TARDE, Carlos Anunciação detalhou como ficou sabendo do ocorrido.

“Eu viajei para um jogo dos aspirantes em Santa Catarina. Na volta, recebi uma ligação de um cara chamado Pedro Valente, do Rio de Janeiro e Rodrigo Musse, do interior de São Paulo, me cobrando a vinda de atletas. Eu achei estranho, porque não agendei. Eles disseram que conversaram comigo pelo Facebook. Então percebi que alguém estava armando. Eles falaram sobre o depósito e mandaram as provas", explicou.

Carlão ainda detalhou a abordagem do estelionatário às vítimas. “[...]Quem tem interesse em trazer o filho para o Vitória, acaba se interessando. Ele dá o número da conta da Caixa Econômica Federal do Shopping Piedade no nome de Jair Andrade. Ele promete pagar as passagens aéreas, mediante ao pagamento de uma taxa que geralmente ele cobra. No caso de Daniel, que é meu amigo, ele cobrou R$ 64 para três atletas. Ao outro cara do Rio, ele cobrou mais de R$ 100. Depois que o cara deposita e manda o comprovante, ele bloqueia".

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil, que informou não poder detalhar informações sobre o caso para que as investigações não sejam prejudicadas.

adblock ativo