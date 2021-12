Percussionista é assassinado a tiros no bairro de Periperi

Um assassinato a sangue frio revoltou moradores do bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo, 28. O músico Herivaldo Soares dos Santos, de 45 anos, foi morto a tiros na Rua Recanto da Urbis, em frente ao Colégio Nelson Mandela.

Segundo relatado por testemunhas, por volta das 11h, o atirador chegou ao local e efetuou disparos contra Herivaldo, mais conhecido como 'Valzinho das Virgens'. Ele tentou fugir mas foi alcançado pelo criminoso nas imediações de casa e executado com tiros na cabeça.

A Polícia Militar informou que a 18ª CIPM foi acionada para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo contra um homem, por volta das 11h30. No local, a guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para a adoção dos procedimentos legais. O sepultamento será realizado na manhã desta terça-feira, 30, no Cemitério de Periperi.

Em conversa com o Portal A TARDE, um amigo do músico, sem se identificar, disse que a motivação do crime pode ter relação com a propriedade de um terreno. "Ele comprou um terreno que já tinha sido vendido a outra pessoa, e o terreno passava pelo terreno de um traficante. Há um mês queimaram o barraco dele lá", contou à reportagem.

Crime foi testemunhado por vizinhos | Foto: Reprodução

Imagens registradas por um morador mostram o momento do crime. O suspeito, trajando camisa vermelha e boné azul, aparece no vídeo apontando a arma para a vítima, que está ao lado de uma barraca. Testemunhas relataram que Valzinho "suplicava em nome da filha", de apenas 2 anos. O homem fugiu do local após efetuar os tiros.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça, em via pública. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas pela polícia e serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Segundo informado por vizinhos, na manhã desta segunda-feira, 29, com medo, a esposa do músico foi embora do bairro.

"Grande músico"

Valzinho atualmente era percussionista da banda de reggae Maktub, além de marcar presença na formação original do grupo O Terreiro e acompanhando o músico Olegna Lima - todos conhecidos no Subúrbio.

"Grande músico, percussionista, compositor, pai, marido, amigo... Essas são poucas das inúmeras qualidades do nosso parceiro Valzinho das Virgens", escreveu o baixista Daniel Durães, da Maktub, no Instagram.

"Muitos te chamam de alegria, de grande músico, de humilde, de tantas coisas e na verdade ninguém conhecia a sua dor, a sua vontade de ser alguém, a sua simplicidade", publicou Olegna na rede social, em foto ao lado do amigo.

Conforme registrado no boletim da Secretaria de Segurança Pública, outras 13 pessoas foram mortas em Salvador e Região Metropolitana neste fim de semana. Três foram as ocorrências tentadas.

adblock ativo