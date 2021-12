Percussionista da banda A Invasão é assassinado a tiros na Liberdade

O percussionista da banda de pagode "A Invasão", Mailson Oliveira, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 23, no bairro da Liberdade, em Salvador.

De acordo com a produção do grupo, ainda não há informações sobre a motivação do crime. Mailson, que era conhecido como "Payta" tocava o instrumento "bacurinha" desde a formação original da banda, há cerca de quatro anos.

A produção disse que soube do ocorrido por meio das redes sociais e que ainda não conseguiu falar com a família do músico. A reportagem de A TARDE não conseguiu contato com a polícia para passar mais detalhes sobre o caso.

Por causa da morte do músico, o show que estava previsto para ser realizado nesta sexta, às 23h, na casa de shows Point do Samba, no bairro da Suburbana, foi cancelado. Já o agendado para as 23h do domingo na casa Itapuã Hall, no bairro de Itapuã, está mantido.

